马克龙：美退出《巴黎协定》是犯下“错误”

（联合早报网讯）法国总统马克龙1日晚与美国总统特朗普通电话，并在随后发表的声明中表示，特朗普宣布美国将退出应对气候变化的《巴黎协定》是一个“错误”。

据中新社报道，马克龙与特朗普1日夜间通电话就美国退出《巴黎协定》的决定直接沟通。马克龙针对特朗普提出对《巴黎协定》重新谈判的意见表示，双方可以讨论，但协定的内容不容谈判。

报道说，此次电话交谈比较简短，只持续了约5分钟。马克龙在通话中还表示，法国和美国今后可以继续保持合作，只是气候问题除外。

马克龙和特朗普通话后在爱丽舍宫发表公开演讲时说，他注意到特朗普关于美国退出《巴黎协定》的言论。他尊重主权国家作出的决定，但对此感到遗憾。因为，特朗普在涉及美国人民利益和未来的问题上犯下了一个“错误”。

他表示，法国经过努力成功推动196个缔约方签署了气候协定，不会再降低目标谈判新的协定。法国呼吁全体缔约方承担起应有责任，不要做出任何妥协。他强调，大门没有关闭，也永远向美国敞开。

马克龙还说：“我要对美国人民说，法国相信你们，世界相信你们。你们是一个伟大的民族，你们曾经奋起抗击愚昧和黑暗。但是在气候问题上，没有第二套方案，因为没有第二个地球。”

马克龙甚至还直接向美国人民“喊话”，用英语复述上述讲话内容。法媒称，他是第一个在正式发言中使用英语的法国总统

马克龙套用特朗普“让美国再次伟大”的竞选口号，呼吁美国人“让地球再次伟大”。他最后还直接邀请致力于气候问题的美国科研工作者到法国共事。

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