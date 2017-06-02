南非火车相撞 一死逾百人伤

（联合早报网讯）南非一家国有铁路公司1日证实，两列火车在约翰内斯堡附近的一个车站发生“追尾”事故，至少造成一人丧生，另有100多人受伤。事后调查显示，铁路沿线的信号灯电源线被偷走，是事故的直接起因。

据中新社报道，事故于当地时间1日上午发生在约翰内斯堡附近伊兰德斯方丹车站。南非捷运铁路公司称，一列载客火车撞到了另外一列停在车站内的火车的尾部，并引发一些车厢侧翻。救援机构发表的声明称，一名火车司机伤重不治身亡，另外有上百人不同程度受伤。

该机构在声明中说：“经过近距离的检视，医护人员发现一名列车司机受了致命伤，当场就没了生命迹象。很不幸，我们回天乏术，只能宣布他当场身亡。”

事发后，伤者被送到附近不同的医院接受救治。当地有关部门也紧急赶赴现场，调查事故原因，疏导当地的交通，并组织疏散在车站被困的人群。

调查显示，前一天晚上车站的信号灯电源线被人偷走，导致两列火车同时出现在同一条轨道上。知情者称，从杰米斯顿到开姆普顿公园之间的四条铁路线的信号灯都没有电。

在南非，列车相撞和出轨事故屡见不鲜，其中由受到窃贼垂涎的铜做内芯的电缆被盗，是事故的一个重要起因。

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