FBI前局长科米将于8日出席听证会

（联合早报网讯）美国前联邦调查局局长科米将在6月8日出席参议院情报委员会的听证会，就他被美国总统特朗普解职及特朗普竞选团队与俄罗斯干涉美国大选之间的潜在联系接受质询。

该委员会说，科米当天早上将出席公开听证会，随后将进行一场闭门会议。

据彭博社报道，参议员们希望了解特朗普5月9日解除科米职务之前，就俄罗斯调查问题向科米说了什么。

根据得到科米相关备忘录影印件的一位人士透露，今年2月在椭圆形办公室，特朗普要求科米停止联邦调查局对前竞选顾问和国家安全顾问弗林的调查。不过，特朗普已否认要求停止调查。

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