奥迪再传排放测试造假

（联合早报网讯）奥迪汽车周四再次传出排放丑闻，德国政府指控奥迪在顶级车款的排放测试中造假，这是奥迪首度在德国国内遭到这样的指控。

德国交通部表示，已要求奥迪召回2009-2013年间出厂约2万4000辆A7与A8车款，其中约半数在德国国内售出。奥迪为大众汽车（Volkswagen）旗下豪华汽车品牌。

交通部一名发言人表示，大众汽车集团总裁穆伦周四遭传唤，但该发言人并未多加说明。大众汽车并未回覆要求置评的电话。

交通部表示，受影响的奥迪车款属于所谓的欧盟五期排放标准，在方向盘转向超过15度时，一氧化氮的排放比法定上限多出约一倍。

据路透社报道，这也是奥迪的顶级A8车款首次牵涉到排放测试造假。大众汽车已表示在EA 189柴油引擎发现的排放控制软件未违反欧洲法规。

大众汽车排放造假丑闻在美国造成八万辆3.0升引擎的汽车受影响，包括奥迪A6、A7和Q7车款，以及保时捷和大众品牌的车款。德国交通部表示，奥迪需在6月12日前拟出全面计划调整相关车种。

奥迪周四晚间对2万4000辆受影响车辆发布召回令，其中约1万4000辆是在德国注册。该公司表示将于7月起开始更新软件，并继续与德国联邦运输管理处合作。

一名消息人士称，排放超标问题出在传动装置和发动机控制器间的互动，解决提案已送交KBA。但消息人士不愿多做说明。

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