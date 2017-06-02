巴黎将对污染度最高车辆进行限行

（联合早报网讯）法国巴黎市政府1日发布公告称，为应对空气污染、减少汽车尾气排放，7月1日起，污染排放程度最高的车辆将被禁止在特定时段在巴黎市区通行。

据新华社报道，2016年7月，法国政府推出用于标明机动车污染排放水平的标签，将机动车按污染排放程度划分为六个类别。纯电动汽车或氢动力汽车属于污染程度最低的“零排放”类别，其余机动车按污染程度由低到高分为1至5类。

今年1月16日起，所有在巴黎行驶的机动车必须在挡风玻璃上张贴标明车辆污染等级的标签。

污染排放程度最高的车辆为5类污染，包括2001年1月1日前注册的柴油小轿车、柴油轻型货车以及2006年10月1日前注册的柴油型货车、公交客车及大型客车。

公告说，7月1日起，5类污染车辆将被禁止于每周一至周五８时至２０时之间在巴黎市区通行，且5类污染中的柴油型货车、公交客车及大型客车将被全面禁止在巴黎行驶。此外，将对未张贴污染等级标签的车辆处以68欧元罚款。

巴黎市负责交通事务的副市长奈多夫斯基表示，巴黎市政府一向优先考虑公众健康，这项限行新规定对减少巴黎地区的汽车尾气污染至关重要。

2015年，为推动环保出行，巴黎市政府推出系列鼓励措施，包括向停止使用污染性机动车辆的市民提供交通卡及电动自行车购买补助等。

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