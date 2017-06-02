纳吉：我绝不会出卖国家主权

（联合早报网讯）中国企业近年大举投资马来西亚，招致前首相马哈迪等人抨击。不过，首相纳吉今日强调，这些投资有利国家与人民，而他不会因为引进外资而道歉。

纳吉今早为中国国家开发银行开幕致词时说，他绝对不会出卖国家主权。“只因为愚蠢偏见，误解经济的意见，就拒绝这些投资，将不利于国家。”

“一些批评者说这些投资来得‘太多与太快’，但我告诉他们‘如果你要拖慢马来西亚的发展，要马来西亚落后他国，不要制造就业机会，不要提升收入水平，那么你们就去反对吧！’”

“我绝不会因为招引外资而道歉。这都是为了全民利益，也可与外国伙伴缔造双赢。”

据《当今大马》报道，今早开幕的中国国家开发银行，将成为该银行在亚细安市场的区域核心。纳吉说，马来西亚是中国其中一个最大贸易国。他引述中国国家主席习近平说，两国目前的关系是有史以来最佳。

纳吉举例，两国已经签署多项合作协议，以把马来西亚产品出口到中国，包括黄梨与棕油。他补充，一家中国公司也已经签署协议，准备在砂拉越设立一所总值20亿令吉的联营工厂。

“这是马中两国交好的果实，这个关系不会出卖国家主权。我绝对不会如在野党所说般出卖马来西亚主权。”

“马来西亚一直是个开放的国家，友好对待所有国家。我们能够成为外资的首选，证明他国对我们的信心，包括日本、中国、印度、沙特阿拉伯，乃至西方国家。”

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