美司法部申请重启移民限令

（联合早报网讯）美国司法部1日晚向最高法院发出紧急申请，要求推翻以往判决，重启美国总统特朗普此前签署的移民限制令。

据新华社报道，司法部在当天向最高法院提交的申请中说，5月25日判处移民限制令不合法的第四巡回上诉法院在其裁决中出现了若干错误，希望最高法院能够推翻上诉法院的判决，重新启动移民限制令。

司法部发言人弗洛雷斯在一份声明中说：“我们相信签署这份行政令在特朗普总统的权限之内，他有权力保护我们国家和社区不受恐怖主义威胁……对于那些从支持或者接纳恐怖主义国家来的人，总统有权在认定他们不对美国构成威胁之前拒绝他们入境。”

特朗普今年1月曾签署第一份移民限制令，要求暂时禁止全球难民和七国公民入境，但被位于华盛顿州的地区联邦法院冻结。后来，他又在3月签署第二份移民限制令，将伊拉克移出限制入境国名单，但再次先后被地区联邦法院和巡回上诉法院冻结。

在法院的裁决书中，冻结移民限制令的理由包括会不可逆转地损害部分州的利益，并涉嫌宗教歧视等。

限制非法移民是特朗普竞选阶段的承诺之一，他说过多移民不仅威胁美国国家安全，还会妨碍美国公民就业。移民问题在美国社会中存在巨大争议，部分人认为限制移民不符合美国包容性精神，但也有部分人认为政府应将美国公民利益放在首位。

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