法司法部长拟立反腐新法挽民众信任

（联合早报网讯）法国司法部长贝鲁1日披露一项反腐新法案的主要内容，希望通过反腐新法重塑公众对民主的信任。

据新华社报道，为加大反腐力度，这一新法案将从宪法、议员、政党三个层面进行改革。他将于近期向法国国民议会提交新法案草案。

在宪法层面，新法案拟撤销专门审理部长级官员涉腐案件、但法官主要由议员担任的法国司法法院，此类案件今后将由专业法官审理；法国国民议会、参议院以及地方（不包括小型市镇）议会的议员今后将不得在同一位置连任超过三次。

在议员层面，新法案将禁止所有议员雇佣亲属为自己工作，要求用一个新基金代替因透明度不高而饱受争议的“议员储备金”，严格规范议员在任期间为商界提供咨询意见的行为，并规定议员如果涉腐，刑期将可延长至10年。

在政党层面，为规范对政党的公共资助，贝鲁称将设立“民主银行”，用于向参加选举的政党提供贷款；各政党获得的公共资助达到一定水平后，应受法国审计法院审查；禁止政党接受国外资金。

法国舆论认为，贝鲁拟推出的反腐新法体现出较大的反腐决心。近年来，法国政府高官及议员涉腐案件频出，一些极易涉腐的行为甚至开始“合法化”，引起法国民众日益强烈的反感。

今年法国总统选举期间，法国右翼共和党候选人菲永就曝出在担任议员期间，涉嫌利用职权之便让妻子吃空饷。这一丑闻直接导致他选战失利。

免费试阅14天