联合国下周举行首次海洋大会

（联合早报网讯）第71届联合国大会主席汤姆森1日说，联合国将于6月5日至9日举行首次海洋大会，以期扭转海洋生态环境等恶化的趋势，推动落实有关海洋的可持续发展目标。

汤姆森和联合国负责经济和社会事务的副秘书长吴红波当天就海洋大会举行了吹风会。汤姆森说，本次大会将是扭转海洋状况恶化的第一步，以确保2030年可持续发展议程中第14个目标——养护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展能够得以落实。

据新华社报道，联合国193个会员国将派代表参加此次会议，包括十几位国家元首与政府首脑、70多名部长等。与会者还将包括商界、学术界、民间团体、海洋专家等近5000人。

吴红波说，与会各方将通过行动宣言，并在会前和会议期间自愿就落实第14个目标作出承诺。他说，各方目前已作出500多项承诺，涵盖第14个目标中的各个具体目标。会议期间还将就海洋污染、海洋生态保护、海水酸化、可持续渔业、海洋科研能力等举行系列对话会，并发表会议报告。

联合国提供的资料显示，海洋覆盖全球面积的约72%，沿海地区人口约占全球总人口的37%。有关海洋方面亟待解决的问题包括海洋污染、过度捕捞、气候变化造成海平面上升、海水酸化等。其中，塑料垃圾污染海洋问题不容忽视。资料显示，每年有800多万吨塑料进入海洋，对海洋生物、渔业、旅游业造成严重影响，经济损失达80亿美元。

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