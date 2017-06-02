朝鲜谴责日本发射卫星

（联合早报网讯）朝鲜谴责日本日前发射卫星，并指该卫星的目的是要侦察朝鲜。

新华社2日援引朝中社报道指出，朝鲜外务省发言人当天表示，日本1日在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射的卫星打着“全球定位”的名号，实际上却是一颗针对朝鲜的侦察卫星。

这名发言人说，日本自2003年起在宇宙空间部署大量间谍卫星，长期进行对朝侦察。日本之所以宣扬朝鲜威胁论调并强化对朝制裁打压，目的是为实现其军国主义野心寻找借口。

据报道，日本1日成功将一颗导航卫星送入轨道，并计划今年发射三颗导航卫星，构筑日本版全球卫星定位系统。

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