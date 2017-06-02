（联合早报网讯）柬埔寨星期天举行地方选举，今天执政党和反对党分别在首都金边展开选前的密集造势活动，数十万名支持者到场热烈支持，把竞选气氛推到最高点。

政治分析认为，此次地方选举对首相洪森是一次考验，也被视为是2018年大选的一场前哨战。

洪森已经预先发出警告，如果执政党没有办法再次执掌大权，国家恐怕将陷入动乱。

面对此次选战的压力，洪森打破自己长年以来不直接参与竞选集会的传统，亲自出席其领导的人民党（CPP）政治集会，与多达20万名支持者一起造势。

洪森在炎热天气下向支持群众发表约一小时谈话，猛烈抨击反对党处处在拉政府的“后腿”。

洪森痛斥说：“反对党什么也没有做，只会叫外国削减援助金，煽动外资不要来这里投资，还叫欧洲联盟不要进口柬埔寨的纺织品。”

洪森指此次选举对柬埔寨人民而言，是“选择和平与安全的发展，或是动乱及破坏。”

反对党和人权团体都指责洪森通过法庭、逮捕、威胁及其它手段，使自己持续掌权长达30年。

在野的救国党在群众大会上呼吁选民不要害怕，称会争取在2018年大选取得压倒性胜利。

政治分析家表示，如果救国党在星期天的选举中获得超过31％的选票，对执政党就是一大打击，也会间接冲击明年的选情。但是，如果到时选民投票率低，对反对党就很不利。

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