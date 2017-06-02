38印尼人参与菲南武装活动

（联合早报网讯）印度尼西亚警方发言人瑟尤2日指出，有38名印尼公民在菲律宾南部参与当地恐怖组织的活动，显示两国武装分子确实有联系。

他说，这38人当中有一名女子。“他们之中有四人已在菲南马拉维市与军方的激战中身亡，另有12人被遣返印尼，因此目前当地的武装组织中还有22个印尼人。”

根据印尼保安当局此前公布的消息，印菲两国武装分子之间的联系主要是互相供应军火。不过，当局最近发现，极端组织“伊斯兰国”（IS）在菲南建立基地，并称邻近国家包括新加坡、马来西亚及印尼的激进分子纷纷前往加入。

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