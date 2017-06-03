安理会通过扩大制裁朝鲜　18官员四机构列黑名单

（联合早报网讯）联合国安理会15个成员国当地时间周五表决，一致通过由美国草拟的议案，扩大对朝鲜采取的制裁措施，以惩罚朝鲜不理会国际社警告，接二连三试射导弹及作出挑衅行为。今次是自从美国总统特普朗普上任以来，中、美两国就应对朝鲜的威胁首次采取一致行动。

据星岛日报报道，最新推出的制裁措施，主要针对18名与导弹发展计划有关的朝鲜官员和人士以及四个机构或组织，把他们列入黑名单，禁止相关人士外游及冻结他们的资产。美国扬言，如有必要的话，会采取其他途径应对朝鲜的威胁。

美国驻联合国大使黑莉表示：“安理会今天向朝鲜发出一个清晰讯息：停止发射弹道飞弹，否则要承担后果。”

她谓：“除了在外交和财政上之外，美国也作好准备，必要时透过其他途径应对朝鲜的侵略。”

一向与朝鲜领袖金正恩的政权关系密切的中国，也支持加强制裁，但同时强调要透过对话，纾缓朝鲜半岛持续紧张的气氛。

中国驻联合国大使刘结一形容目前的紧张局势“复杂而敏感”，但他表示，仍然有机会透过对话和谈判，寻找和平解决方案。有关各方必须保持克制，作出更大努力纾缓紧张，建立互信，而不是互相对抗。

黑莉则表示，美国仍然希望透过谈判，寻找方法化解朝鲜半岛危机，美国也不会谋求朝鲜改朝换代，但她重申，若朝鲜继续作出挑衅行为，美国在作出回应时不会排除任何可能性。她敦促所有国家与朝鲜断绝邦交，制止所有非法贸易和走私活动。

一如传媒先前报道，遭受制裁的包括负责海外间谍活动和及搜集外国情报的朝鲜官员 Cho Il-U、还有 Koryo银行、两家与朝鲜人民军有联系的贸易行、朝鲜军方战略火箭部队等。

不过，这项新决议案并没有包括上月盛传美国会提出的激烈建议，例如石油禁运、海上禁运、贸易限制以及禁止朝鲜工人到海外地区工作的措施。

联合国安理会15个成员国一致通过扩大对朝鲜采取的制裁措施。

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