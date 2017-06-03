中国代表呼吁通过“双加强”推动解决朝核问题

（联合早报网讯）中国常驻联合国代表刘结一2日说，中方呼吁各方全面、完整执行安理会涉朝决议，通过防扩散和促和谈“双加强”，推进半岛核问题和平解决。

据新华网报道，联合国安理会当天一致通过决议，强烈谴责朝鲜核导活动，并将更多相关个人和实体列入制裁名单。

刘结一在决议通过后发言说，安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定，中国反对朝鲜进行有关发射活动。2日安理会通过的决议，表明了国际社会反对朝鲜发展核导计划的一致立场。同时，决议重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，承诺以和平、外交和政治方式解决问题，强调有关各方降低半岛紧张局势的重要性。中方呼吁各方全面、完整执行安理会涉朝决议，通过防扩散和促和谈“双加强”，推进半岛核问题和平解决。

刘结一说，当前，朝鲜半岛形势复杂敏感。半岛核问题也处在重回对话协商解决正轨的关键窗口期。有关各方都应保持克制，多做有助于缓解紧张局势、有利于增进各方互信的事，而不是相反。

刘结一说，中国是朝鲜半岛近邻，始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方根据半岛形势的发展，提出了并行推进实现半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并进”思路，以及朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模军演“双暂停”倡议的综合解决方案。上述建议务实可行，希望有关各方认真考虑并作出建设性回应。中方也愿以开放态度，听取各方的有益建议。

刘结一说，希望有关各方同中方一道，坚持推动对话协商，在六方会谈框架下解决半岛有关问题，为早日实现半岛无核化和长治久安继续发挥积极和建设性作用。

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