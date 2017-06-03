“明天”（Tomorrow）是美国人最常拼错单词之一

（联合早报网讯）对于外国人来说，小时候学习英文最头痛的一件事就是拼字，但在数位时代兴起之后，以英语为母语的美国民众，似乎也面临拼字的困扰。谷歌（Google）日前公布美国50州居民最常拼错和上网查询拼法的单词清单，在清单中赫然发现如“香蕉”（Banana）、“明天”（Tomorrow）和“漂亮”（Beautiful）等单词，确实让外界感到震惊。

据中时电子报引述美国哥伦比亚电视网（CBS）报道，学习和记忆英文单词拼法，一直是非母语者最痛苦的一环，尤其是每当遇到考试时，各种不常用或专门术语往往让人感到绝望，但网络搜寻引擎谷歌，透过大数据分析，于日前公布全美50州居民最常拼错和查询拼法的单词，赫然出现许多初阶单词上榜，包含香蕉、明天、美丽、天使（Angel）和学院（college）等都名列前十五大困扰，似乎显示在手机和电脑的数位化普及后，中文社会有书写盲点、英语世界也开始出现拼音的困扰了。

根据不同州分区调查，新墨西哥州最常拼错单词是“香蕉”、夏威夷州（Hawaii）是“人们”（People）、阿拉斯加州是计划（Schedule）、纽约与加州是漂亮、佛罗里达州（Florida）是“收据”（receipt）、而乔治亚州则是“灰色”（Gray），但最让分析师惊讶的却是威斯康辛州（Wisconsin），因为该州居民最容易拼错的单词，居然就是该州的州名。

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