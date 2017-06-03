爱尔兰或出现历来最年轻的总理

（联合早报网讯） 爱尔兰或将出现一位公开同性恋倾向的总理。爱尔兰执政党统一党2日推举38岁的利奥·瓦拉德卡为党首，若他的提名在6月12日由议会确认，他也将成为爱尔兰最年轻的总理。

法新社的报道指出，利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）的胜利是这个以天主教占多数的保守国家的一个分水岭，《爱尔兰时报》称之为“新的黎明”。

获得执政的统一党（Fine Gael）推举为领导的瓦拉德卡在党内投票中获得了60％的支持率，他的唯一竞争对手西蒙·科文尼（Simon Coveney）获得40％的支持率。瓦拉德卡将接替现任总理恩达·肯尼（Enda Kenny），成为统一党第十一任党首。

新华社的报道说，根据统一党党首选举权重分配规则，本党议会党团组成人员投票权重为65％；本党普通党员投票权重为25％；本党地方议员投票权重为10％。在此次党内投票中，瓦拉德卡获得了统一党议会党团组成人员的多数支持，这是他获胜的主要原因。

5月17日，肯尼在党内外各方压力下宣布辞去统一党党首职务。但肯尼表示，在议会下院投票选出新总理之前，他仍将担任总理一职。

瓦拉德卡1979年出生于都柏林，是一位印度移民的儿子，在参政之前曾做过全科医生。目前，瓦拉德卡在肯尼内阁中担任社会保障部长。由于本届议会和执政党的任期尚未届满，瓦拉德卡在接下来将与国内其他政党和独立议员展开组阁谈判。如组阁顺利，瓦拉德卡有望成为爱尔兰历史上最年轻的总理。

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