朝鲜：美测试导弹拦截是虚张声势

（联合早报网讯）俄罗斯卫星通讯社3日报道，朝鲜人民军战略军人士在接受朝中社访问时说，美国测试洲际弹道导弹拦截是虚张声势和军事挑衅。

据报道，美国2日成功测试了能拦截洲际弹道导弹的导弹，而朝鲜人民军战略军消息人士说，这项测试表明“美方对核战的筹备进入最后阶段”。

他说：“目前美国在虚张声势，声称成功测试了洲际弹道导弹拦截。但我们认为，这是绝望的美国在自吹自擂。美国不应该认为自己能承受住我国战略军发动的密集核打击并活下来。特朗普政府掀起核战战火的做法只能加快史上最大悲剧——让美国灰飞烟灭。”

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