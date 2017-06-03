曾抱孙女“签约” 克里不满特朗普退巴黎协定

（联合早报网讯） 美国总统特朗普周四宣布美国将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》，这一决定旋即在美国国内和国际社会引起轩然大波。而当年抱着孙女代表美国签署协定的美国前国务卿克里是最尖锐的批评者之一。

据新华社报道，美国宣布退出《巴黎协定》之后，有关克里当年抱着孙女签字的一系列照片再度在媒体和网络上“走红”。

去年4月11日，《巴黎协定》在联合国总部开放供签署。当天正逢世界地球日，时任联合国秘书长潘基文主持了签署仪式。175个国家的代表在《巴黎协定》原件上签字，创下一天内签署国际协定国家数量最多的纪录，也标志着各国在共同应对气候变化挑战方面迈出全新一步。

据报道，轮到美国代表上台签字时，时任美国国务卿的克里抱着孙女伊莎贝尔走到台上，“一手抱着孩子一手签字”，“场面很温馨……台下与会代表给予热烈掌声”。

据悉，克里一直高度关注特朗普是否会履行竞选承诺，退出《巴黎协定》。

特朗普刚宣布退出协定，克里就立即在面簿发文予以谴责。他批评说，特朗普一直宣称“美国优先”，却采取自我毁灭的一步，令“美国落后”，这将极大损害美国的领导力。他称：“我们曾团结起世界，现在美国却孤立于众。”

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