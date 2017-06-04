“联盟号”飞船载俄法宇航员在哈成功着陆

（联合早报网讯）据哈萨克斯坦国家航天委员会消息，搭载着2名宇航员的“联盟号”载人飞船于当地时间6月2日20时10分在哈境内成功着陆。

据中新社报道，成功返回地面的2名宇航员分别是来自俄罗斯的奥列格·诺维茨基和法国的托马斯·佩斯凯。他们于2016年11月18日搭乘联盟号MC-03载人飞船抵达国际空间站，共在空间站内停留了197天。

俄媒透露，按计划原拟于5月16日返地，由于相关参数发生了变化，“归期”延至6月2日，推迟了约半个月。此外，除诺维茨基和佩斯凯外，原定返程的还有美国宇航员佩吉·惠特森。但根据最终方案，惠特森还要在空间站继续停留近两个月。

俄罗斯联邦航天局在其官方网站公布了相关视频和图片。飞船返回舱在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市东南方147公里处成功着陆。杰兹卡兹甘市位于哈萨克斯坦中部的卡拉干达州，1938年为开发铜矿而建。

法国宇航员佩斯凯现为欧盟最年轻航天员，他与俄罗斯宇航员诺维茨基都堪称“网络达人”。他们在自己的社交媒体上“独家披露”了大量关于空间站和太空的图片，赢得了数十万粉丝。

“联盟号”飞船将于7月28日从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空将新成员送入空间站。拜科努尔航天中心历史上有多个“第一”。1957年10月4日，苏联在此发射了世界上第一颗人造地球卫星。1961年4月12日，加加林乘坐“东方”1号载人飞船从这里进入太空，成为人类飞天第一人。苏联解体后，拜科努尔归属哈萨克斯坦，俄罗斯现根据俄哈两国协议租用。

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