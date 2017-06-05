英国伦敦恐袭 伊国组织宣称干案

（联合早报网讯）伊斯兰国组织宣称，上周六（3日）晚上在伦敦发生的恐怖袭击是其成员所为。

伊国组织在其宣传机构阿马克新闻社（Amaq）发表的声明说：“伊斯兰国战士的一个分遣队执行了昨天（周六）的伦敦恐袭。”

上周六晚上，一辆白色货车由北向南开过伦敦桥，货车在伦敦桥上突然转向冲向附近行人。货车随后继续驶向伦敦桥附近的博罗市场（Borough Market），袭击者随后弃车，持刀砍人，至少七人死亡，48人受伤。

死者包括一名法国人和一名加拿大人，伤者则有两名澳洲人和一名新西兰人。

英国国民保健服务机构（NHS）透露，至今仍有21名伤者情况危急。伦敦助理警察总监则说，共有36人得留医接受治疗。

英国首相特雷莎·梅主持内阁紧急应变小组（Cobra）的会议后指出，正如上周造成22人丧生的曼彻斯特演唱会自杀炸弹攻击事件，以及3月间造成五人丧生的西敏区攻击事件，推动这次攻击的同样是“邪恶伊斯兰极端主义意识形态”。

她说：“最近这些攻击并不相关，但相信我们所面临的威胁正出现新趋势。”她警告，恐怖分子遭到煽动，“互相彷效”发动攻击。

特雷莎·梅在唐宁街首相府外发布电视谈话说：“是时候说够了。”她要求加强反恐策略，包括可能对恐怖嫌犯实施更严厉刑罚，以及对网络实施新的规范。

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