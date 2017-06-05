世行：今年全球经济预计增长2.7%

（联合早报网讯）世界银行星期天（4日）发布的最新一期《全球经济展望》报告显示，由于全球制造业和贸易回暖，市场信心改善，今年全球经济增速将从2016年的2.4%回升至2.7%，与该机构1月份的预期一致。

世行还维持2018年和2019年的全球经济增长预期不变，均为2.9%。

世行报告说，主要发达经济体需求强劲，中国进出口增速提高，大宗商品出口国出口有所恢复，这些因素将推动今年全球贸易增速反弹至4%，较该机构1月份的预期上调了0.4个百分点，也大幅高于2016年2.5%的金融危机后的最低增速。

该报告预计，新兴市场和发展中经济体今年将增长4.1%，明后两年增速将分别加快至4.5%和4.7%。其中，中国经济预计增长6.5%，明后两年增速将小幅放缓至6.3%，与世行1月份的预期一致。

该报告指出，中国、巴西、印度、墨西哥、俄罗斯、土耳其、印度尼西亚等七大新兴经济体的增速，有望在2018年超过其长期平均增速。

随着这些经济体在世界经济中的重要性越来越突出，其经济增速的恢复将有助于稳定地区经济，也有助于全球经济改善。

该报告预计，发达经济体今年增速将回升至1.9%，明后两年逐步放缓至1.8%和1.7%。其中，美国经济今年预计增长2.1%，较世行1月份的预测下调0.1个百分点；明年增速将回升至2.2%，后年将放缓至1.9%。

该报告表示，尽管全球经济增长预期有所改善，但全球经济仍面临下行风险。贸易保护主义升温将威胁全球贸易增长势头。发达国家经济政策不确定性提高将损害市场信心，不利于企业投资。尽管近期全球金融条件仍有利于经济增长，但美国等发达国家如果加快收紧货币政策，有可能引发全球金融市场动荡。

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