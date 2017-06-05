日媒：自民党最快或明年提出修宪草案

（联合早报网讯）日本共同社报道，由于日本首相安倍晋三力争在2020年施行修改后的《宪法》，日本执政党自民党计划最快本月内开始党内讨论，年内汇总修宪方案，还将推进与公明党的协调，希望最快在2018年1月召集的例行国会期间向众参两院的宪法审查会提交。

围绕修宪条款，自民党拟除了安倍提出的维持第九条第一、二款的同时明确写进自卫队的方案外，还将以教育免费化和大灾害时的紧急事态条款为主进行讨论。自民党目前已完善党内态势，由干事长二阶俊博等领导层成员进入党宪法修改推进总部，举全党之势加快讨论。此外，还有人提出对第九条等逐个条款安排负责人。

对安倍领导下的修宪表示赞成的势力，在众参两院各自确保了国会提议所需的三分之二以上议席。然而，最大在野党民进党反对在安倍执政期间修宪。即使自民党在2018年的例行国会上提交修宪方案，如果加紧讨论必将遭到在野党的反对。许多人认为若不强行推进讨论，国会提议或在2018年以后。

另一方面，现任众院议员任期到2018年12月，之前将举行下届众院选举。自民党内有干部认为“可能失去三分之二的优势”，要求到2018年秋季临时国会会期结束前国会提议。据分析，执政党内协调方面，汇总了安全保障相关法的自民党副总裁高村正彦和公明党宪法调查会会长北侧一雄将发挥核心作用。

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