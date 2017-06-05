特朗普：伦敦恐袭是邪恶屠杀行为

（联合早报网讯）美国总统特朗普形容，英国伦敦上周六（3日）晚的恐袭案是“邪恶屠杀”行为，美国将竭尽所能协助英国将干案者绳之以法。

特朗普星期天（4日）在华盛顿出席福特剧院（Ford's Theater）的一个活动时简短地说：“血腥事件必须结束，血腥事件必须结束。”

上周六（3日）晚上，一辆白色货车由北向南开过伦敦桥，货车在伦敦桥上突然转向冲向附近行人。货车随后继续驶向伦敦桥附近的博罗市场（Borough Market），袭击者随后弃车，持刀砍人，造成至少七人死亡，48人受伤。

免费试阅14天