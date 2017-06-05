韩编制补充预算 拟创造11万工作岗位

（联合早报网讯）韩国政府今天（5日）在国务会议上审议通过11.2万亿韩元（约100亿新元）规模的补充预算案。这一补充预算案旨在创造11万个工作岗位，将于周三（7日）提交至国会，若6月获得国会批准有望7月起执行。

韩联社报道，韩国企划财政部相关负责人介绍，今年4月青年失业率升至11.2%，青年失业人员多达120万人，因此迫切需要采取切实可行的措施。

这是韩国政府首次为创造工作岗位编制补充预算，也是韩国历史上首次连续三年编制超过10万亿韩元的补充预算。

具体来看，在补充预算案中，中央政府直接支出为7.7万亿韩元，其中4.2万亿用于创造工作岗位，1.2万亿用于改善工作环境，2.3万亿用于稳定百姓生活。

首先，政府计划下半年招聘1万2000名公务员，包括4500名中央公务员和7500名地方公务员，并在保育、卫生、疗养、社会福利服务等公共领域创造5万9000个工作岗位。

其次，政府将为改善工作环境投入1.2万亿韩元。其中，为改善女性工作环境，政府将把育婴假第一到三个月的工薪上调一倍，扩充国营幼儿园至360家。用于帮助个体户稳定经营和扩充增长基础的资金规模也将增至2.2万亿韩元。

另外，政府将为稳定百姓生活编制2.3万亿韩元，这笔资金将用于国家痴呆症防治工作，为青年提供租赁住宅等。

韩国政府不会为筹集补充预算发行国债，而是以年度预算余额、超额税收、基金闲置资金来充当。韩国政府预测通过此次补充预算可创造11万个工作岗位，这有望带动今明两年韩国经济增速提高0.2个百分点。

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