逾7成日本人认为长时间工作影响恋情

（联合早报网讯）日本一家民营婚介所日前针对月均加班时间超过40小时的男女实施的一项调查结果发现，70%以上受访者的恋爱因长时间工作受到阻力。这显示，除了健康，长时间工作还对个人生活造成了巨大影响。

共同社今天（5日）报道，东京的婚介所“Partner Agent”今年3月通过网络对20岁至59岁的男女实施了这项调查，220人作出答复。

被问及加班是否影响恋爱交往时，做出有效回答的受访者中72.1%的人表示遇到了问题。具体内容（可多选）为“相处时间减少”38.2%、“给对方造成困惑、迫使其忍耐”37.7%、“造成争执”12.7%。此外，有69.8%的已婚者也表示“婚姻生活受到了负面影响”。

关于当长时间工作导致恋爱与婚姻不顺时怎么办，约半数受访者回答称“要求对方忍耐”，高于“努力减少加班”。更有15.5%的人称“放弃交往，专注于工作”。

对于日本政府推进的减少加班时间等的工作方式改革，32.7%的受访者表示“无法期待”、14.1%受访者认为“很难”，消极意见占到近半数；仅有10%受访者表示“期待”，可见实现工作与生活平衡的难度之大与日本人民期待度之低。

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