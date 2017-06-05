马国在野党报案 要求调查纳吉疑付款给主控官

（联合早报网讯）马来西亚在野的公正党实权领袖安华鸡奸案主控官沙菲宜阿都拉被指接受首相纳吉的950万令吉（约308万新元）一事越演越烈，公正党青年团今天发动党员向全国各地警署备案，以便警方展开调查。

据当今大马新闻网报道，公青团长聂纳兹米要求警方调查这项付款是否与安华鸡奸案有关，以及还有谁收了纳吉的钱。

聂纳兹米也是雪兰莪州行政议员（州部长）。他说，他不排除将向反贪会或律师公会举报。

由前首相马哈迪领导的土著团结党青年团团长赛沙迪上周五在雪州沙亚南警察总部报案，并呼吁公众响应这项行动。

反贪污委员会主席祖基菲里今天傍晚在布城开斋市场亲民活动上受询时表示，他们将“看着办”。他说：“据我所知，有人已向警方投报。”

沙菲宜曾是巫统御用律师，总检察署2013年7月罕见地委任他为安华鸡奸案在上诉庭和联邦法院上诉的主控官。

揭弊网站“砂拉越报告”日前爆料，指纳吉私人账户分两次转账给沙菲宜，第一笔是在2013年9月11日，数额为430万令吉，第二笔则在2014年2月17日，为520万令吉，合共950万令吉。该报告称，该账户用来收取一马公司前子公司SRC国际公司的资金。

安华之前发文告指该指控非常严重，要求执法单位展开调查，包括查明纳吉汇款给沙菲宜的目的。

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