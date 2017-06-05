菲南武装分子囤积武器粮食

（联合早报网讯）菲律宾南部棉兰老岛马拉维市的战斗已经进入第二周，菲律宾官员周一说，伊斯兰武装分子在清真寺、隧道与地下室囤积武器和粮食，准备与菲政府军进行长期战斗。

西棉兰老岛的军事司令官加尔维斯少将在记者会上说，马拉维市内有约200名马巫德（Maute）及其他武装分子，他们准备打持久战。

加尔维斯说：“我们在夺回的民宅里，发现了大量的军火。马巫德武装分子即使打两个月，也不会挨饿……他们还有地下隧道与地下室，即使是500磅的炸弹也无法摧毁。”

他表示，早在政府军攻入马拉维市之前，武装分子已经在清真寺及穆斯林学校等地点暗存物品。

此外，菲律宾军方发言人帕迪拉准将说，武装分子目前在马拉维控制的地区已经缩减至占该市一成以下的地方。

不过他坦言，军方虽正尽力争取在总统限定的日期之前收复此市，但这并不容易办到。

据路透社记者在马拉维所见，军方周一继续派出军用直升机向武装分子据点炮轰。双方星期天原本答应停火四小时，让受困的民众逃离，不料战火重燃，解救行动中止。

帕迪拉说，至今有1467名平民获救，仍有500至600人受困，他们的粮食与食水已经越来越少。

总统府发言人表示，至今已有120名武装分子遭击毙，38名政府军殉职，此外还有20至38个平民死亡。

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