俄专家：卡塔尔被集体断交和特朗普言论有关

（联合早报网讯）马尔代夫5日宣布与卡塔尔断绝外交关系，成为继巴林、沙特、埃及、阿联酋、也门、利比亚之后第七个宣布与卡塔尔断交的国家。

据中通社报道，担任俄罗斯战略研究所顾问的俄罗斯国际事务委员会专家苏波尼娜认为，美国总统特朗普有关伊朗的言论间接导致多个阿拉伯国家与卡塔尔断交。

她说，特朗普在利雅得峰会上忙于发表对伊朗的好战言论，没有注意到其声明不仅加深了伊朗和阿拉伯国家间的分裂，也令阿拉伯世界内部的分裂更加严重。她指出，这一次，特朗普的言论甚至令原本团结在海合会下的波斯湾国家间出现分裂。

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