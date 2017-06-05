澳洲大堡礁珊瑚白化威胁升级

（联合早报网讯）澳大利亚大堡礁珊瑚白化威胁继续升级，珊瑚礁生存环境面临严峻挑战。

据中新社报道，大堡礁珊瑚白化现象今年继续升级。航空调查显示，南部珊瑚礁大面积遭到破坏，破坏程度比去年更甚。北段珊瑚礁白化死亡率比大堡礁海洋公园管理局去年的官方设想还要糟糕。

来自珊瑚白化特别小组的统计数据显示，近50%的浅礁在两度爆发的白化事件中死亡。珊瑚白化更多时候是因为气候变化，但大堡礁南部的珊瑚死亡并不是因为白化，而是遭到飓风的严重破坏。研究珊瑚礁的相关专家表示，北段珊瑚礁去年最先受到珊瑚白化的影响。在过去3年来，该地区的珊瑚覆盖率已大幅增加。

根据上周澳洲海洋科学研究所发布的监测结果显示，覆盖在大堡礁上的硬珊瑚在过去一年减少了近四分之一，导致珊瑚礁平均覆盖率降至18%。该结果还未包括今年热带气旋黛比带来的破坏影响。

澳洲海洋科学研究所称，北段珊瑚礁覆盖率下降规模是2013年以来最严重的一次，先后遭遇两次飓风影响。与之相反，大堡礁南部的珊瑚已持续复苏，这主要是因为珊瑚物种没有受到重大干扰。

由前首席科学家丘布领导的独立专家小组发布的大堡礁2050年计划报告显示，去年发生的珊瑚白化已从根本上改变了大堡礁。

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