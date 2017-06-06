别往孩子卧室装电视 小心宝贝变胖子

（联合早报网讯）伦敦大学学院的科学家们给家长提出忠告：房间里有电视的孩子比没电视的更容易发胖，而且特别是女孩子。

英国广播公司（BBC）报道，研究人员发现，孩子们、特别是女孩子，在自己房间里看电视的时间越长，就越有可能“长肉”。

他们呼吁，下一步必须马上研究如果换成笔记本电脑、或手机的话，是不是也会出现相同的结果。

专家们称，孩子们长时间呆在屏幕前会诱发一系列损害健康的风险。这个结论是在研究了超过1万2000名英国儿童后得出的。

科学家们发现，英国的孩子们到了七岁后，自己房间里有电视的占了半数以上。研究人员于是要求家长提供孩子们每天要看多长时间的电视的资料。

等这群孩子到了11岁时，研究人员则描绘出他们的“身体质量指数”，即身高与体重的比率，由此来检测孩子们体内的脂肪含量。

结果发现，与卧室里没有电视的同龄人相比，七岁时卧室里有电视的女孩子到了11岁时，体重出现超重的可能性高出30%；而男孩子的可能性大约为20%。

不过，目前研究人员也不清楚到底是什么原因让卧室里有电视的孩子们变胖。他们估计，有可能是看电视的时间长导致孩子的睡眠时间减少，也有可能是边看电视边吃零食造成的。

至于女孩子为什么更容易由于卧室有电视导致变胖，研究人员猜测是因为这个年龄的女孩子不如男孩子那么爱运动。

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