苹果推出扬声器 Siri走进客厅

（联合早报网讯）美国苹果公司周一发布声控扬声器“HomePod”，能推荐音乐，还可以调节室内温度，向亚马逊的Alexa功能和Echo发起挑战。

路透社报道，这是苹果两年多来首度跨入全新的领域，公司寻求弥补iPhone销售下降，并以新的方式吸引消费者更多的使用其应用(APP)和服务。

HomePod每台售价349美元（约482新元），内置苹果语音助理Siri功能，可以推荐与苹果的Apple Music服务相匹配的音乐、传送文字讯息、检视新闻和赛事比分，控制兼容的灯泡、恒温器等家用设备。

HomePod使用者刚开始可能觉得受到限制，Siri功能比不上Alexa。Alexa号称可以订购数以百万种亚马逊产品和从Domino之类的餐厅下单买餐饮食品。

预计苹果本周将宣布让Siri语音助理与更多种应用结合的计划，但外界预料其初期改变可能只是增加一小部分的功能。

这款扬声器是苹果自2014年9月发布Apple Watch以来宣布推出的首款新产品。作为一款音乐播放设备，HomePod还将对无线音响Sonos构成挑战。现在有不少智能手机用户将Sonos用作家庭娱乐设备。

苹果HomePod将于12月开始在美国、英国和澳洲发售。

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