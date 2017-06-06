走私黄金成日本黑帮“新宠”

（联合早报网讯）日本南部近来发生了一系列与黄金有关的走私和抢劫案。专家说，利润丰厚的黄金现在受到日本黑帮青睐，成了黑帮的新“商机”。

德国之声网站报道，日本海岸警卫队6月1日在九州海域登上一艘渔船时，立刻对这艘船产生了怀疑。这艘渔船并没有捕鱼设备，船上有五个日本人，另有三名男子携带的证件上显示为中国国籍，船上装载了一堆沉重的大塑料袋子。打开袋子一看，里面装有206块长度均为11厘米、宽5厘米、厚1厘米左右的金条。当地海关人员对这批黄金进行了测试，虽然原有的检测标记被刮掉，但纯度很高，价值约10亿日元（约1260万新元）。

这是日本海关迄今破获的最大规模黄金走私案。不过有专家指出，此案仅仅是冰山一角，这种犯罪形式是受到严打的黑社会组织“暴力团（Yakuza）”的“新宠”。近月来，一系列作案手段专业的案件给这种说法提供依据。

黑社会观察家阿德尔斯坦（Jake Adelstein）指出，黄金抢劫和走私现象的急剧增长，均是“暴力团”开拓“新财路”的表现。他著有《东京瑕疵：一个美国记者记录日本警察打黑》一书。接受德国之声采访时他表示：“五年前，警方开始打击黑社会组织传统的收入来源，全国各地的帮派的资金来源都成问题。”

阿德尔斯坦还补充介绍说：“之前，‘暴力团’收入大部分来自敲诈勒索和收取保护费。但日本推出新法，用法律手段有效地斩断了这些收入来源。所以他们一直在寻找新的谋生手段。在日本南部活跃的黑帮清楚地认识到了走私黄金的‘商机’。”

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