NASA宇航服仅剩11套 新服研发停滞

（联合早报网讯）据美国国家航空航天局（NASA）监察长办公室汇总的报告，宇航员在国际空间站舱外活动中所穿宇航服老化严重，可能将在不远的将来面临短缺。究其原因是新型宇航服的技术研发停滞。

共同社报道，NASA约40年前制成的18套宇航服中有11套仍在使用，7套在事故中丢失或破损。剩余11套已大幅超出15年的设计寿命，老化严重。舱外活动中头盔内部进水，宇航员感到窒息危险而匆忙返回空间站的情况接连发生。

报告称，目前空间站内储备的可用宇航服共有4套。现状是制作新宇航服的技术未得到传承，唯有从零开始研发。

报告中批评说，NASA在包括火星探测计划的3个项目中分头推进新款宇航服的研发，过去8年内投入了2亿美元，但距离投入实际使用仍相去甚远。报告称“到空间站结束运用的2024年为止，所剩宇航服难以负担所有的舱外活动”，建议成立宇航服研发的新项目。

宇航服也被称为“小型宇宙飞船”，配备有在太空残酷的环境下保护宇航员的生命维持装置。除空间站的科学实验外，设备零部件更换与修理过程中也需要进行穿着宇航服的舱外活动。

空间站内还配有俄罗斯宇航服，但根据出舱准备作业标准无法从美国舱出舱。若需在美国舱作业，则不得不从俄罗斯舱出舱并在太空内远距离移动。

NASA目前的宇航服是在始于1981年的航天飞机计划中引入的，虽然做出了增加手套加热器、紧急推进装置等改进，但仍持续使用最初的主体。

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