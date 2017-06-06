马国上市公司环球创投总裁查卡利亚被令停职

（联合早报网讯）马来西亚联邦土地发展局拥有的上市公司环球创投控股（Felda Global Ventures Holdings Bhd，FGV）董事局大地震，该公司总裁查卡利亚（Zakaria Arshad）与公司主席依沙沙末爆发冲突，结果查卡利亚被令停职。

据《星报》报道，查卡利亚今早收到依沙签署的信函，以通知暂停他的职位，即日起生效。

查卡利亚也是该公司执行长，去年4月1日上任。依沙在信函中告知，暂停查卡利亚在环球创投公司与属下子公司的所有职位。

环球创投控股是全球第三大棕榈园经营者，它今早向股票交易所报告，查卡利亚将从即日起休假，以待Delima Oil Products私人有限公司（简称DOP）案件调查完毕。

DOP公司是环球创投的子公司，过去20年跟一家阿富汗公司Safitex有棕油交易。但Safitex最近陷入财务困难，而延迟向DOP付款。

此前，依沙已以此为理由，要求查卡利亚辞职。但查卡利亚拒绝。据路透社报道，查卡利亚昨日致函依沙，他在DOP公司的交易中并没犯错，因此不会辞职。

环球创投公司成立以来亏损连连，但在查卡利亚领导下，今年首季度转亏为盈，获得246万令吉净利，收入也从37亿6000万令吉增长15%至43亿2000万令吉。不过，在查卡利亚停职消息传出后，环球创投股价在中午12点04分时大掉7仙，至1令吉66仙。

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