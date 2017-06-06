用细菌生产抗癌药原料取得新进展

（联合早报网讯）丹麦研究人员宣布，他们成功利用大肠杆菌生产出一类重要的生物活性物质细胞色素P450，相关技术有望用于大量生产紫杉醇等抗癌药。

这项成果由丹麦诺和诺德基金会生物可持续性中心、哥本哈根大学等机构研究人员合作完成，相关论文发表在新一期美国期刊《生物工艺学与生物工程学》上。

新华社引述报道说，细胞色素P450酶（P450 enzyme）是一类在生物代谢过程中扮演着重要角色的酶，此前研究表明，其中一些成员可用于合成紫杉醇（Taxol）等抗癌药活性成分。

一些植物可利用细胞色素P450合成多种“化学武器”，抵御病虫害和恶劣环境。但植物自身只能生产微量细胞色素P450，并且提取过程复杂、易受污染。此外，部分相关植物属于濒危物种，不能应用于工业生产。

丹麦研究人员开发出一套基因工具，成功地用不同品系的大肠杆菌生产出约50种细胞色素P450酶，包括可用于合成抗癌药紫杉醇和巨大戟醇（ingenol）的品种。

研究人员指出，利用转基因手段让细菌变成生产细胞色素P450的“工厂”是一个重要的研究方向，因为细菌可以在受控制的环境下大量繁殖，容易实现量产。

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