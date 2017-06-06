卡塔尔遭多国禁航禁运 粮食进口承压

（联合早报网讯）卡塔尔面对的外交危机加深，沙特阿拉伯和巴林周二撤销了卡塔尔航空公司的经营执照，并命令其办事处在48小时内关闭。

沙特阿拉伯国营通讯社发布的公告说：“民航总局决定取消发给卡塔尔航空公司的所有许可证，并在48小时内关闭其在王国内的所有办事处。”

巴林国营通讯社也发了类似的公告，建议“进入或离开卡塔尔的所有乘客同航空公司办公室作出安排，在接下来的48小时内或通过网站退款”。

在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、巴林和也门这五个阿拉伯国家宣布断交决定后，卡塔尔的股价在周一下跌了7.58％。五国同卡塔尔断交的理由是这个天然气蕴藏量丰富的国家支持极端主义。

沙特、阿联酋、巴林和埃及已宣布暂停所有往返卡塔尔的飞机航班。

中国新闻社的报道说，受多国航班禁令影响，卡塔尔飞机的航线大大受限，飞机将不得不花费更多时间绕行。对此，卡塔尔外交大臣穆罕默德表示，“卡塔尔仍然可以通过国际海运和国际航空到达世界上其他地方”。他同时呼吁各国通过“公开和诚实的对话”来解决问题。

卡塔尔盛产天然气和石油，其他物品包括食物等则几乎全部依靠进口，其中大部分是经由沙特进口。另据路透社的报道说，阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。

据法新社消息，随着沙特等国暂停与卡地面、航空和海上交通，在卡塔尔当地出现抢购潮。大批卡塔尔民众涌向超市，抢购食物等生活必需品。路透社引述住在多哈的侨民Eva Tobaji说：“人们涌进超市抢购食物，尤其是进口食物...一片混乱，我以前从来没见过这种景象。”

分析人士认为，除沙特等国，还有很多国家可以为卡塔尔提供相应物资，因此卡塔尔有能力为其居民提供生活保障。对于卡塔尔主要出口产品天然气和石油，因其主要通过海上运输，在短期内将不会受到太大影响。

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