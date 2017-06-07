约旦宣布降低与卡塔尔的外交级别

（联合早报网讯）约旦政府6日宣布降低与卡塔尔的外交级别，同时收回卡塔尔半岛电视台在约旦的运营许可证。

据约旦佩特拉通讯社报道，约旦政府发言人穆马尼在一份声明中说，这一决定是出于保证地区稳定的需要，在深入了解当前海湾国家局势后作出的。

穆马尼说，约旦希望能够克服当前的困难，尽快化解危机，确保阿拉伯国家之间的团结。

巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及和也门等中东国家5日宣布与卡塔尔断交，指责卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势。

卡塔尔外交部发表声明称沙特等国的断交决定“毫无缘由”

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