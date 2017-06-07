美国职位空缺数字创新高

（联合早报网讯）美国登在招工广告上的职位空缺数字4月份达到了创纪录的600万。

美国之音报道，美国劳工部周二发表的报告还说，雇主聘用员工的节奏同时却慢了下来。

分析人士说，这两组看似矛盾的数字表明，雇主难于找到有合适技能的员工。

下个星期，美国联邦储备委员会的领导层将开会讨论制定利率，有关职位空缺创纪录以及最近报告的美国失业率只有4.3%的数据都将是美联储的考虑因素。美联储的目标是实现全面就业并保持价格稳定。

人们普遍预计美联储将略微调高利率，以防止通货膨胀同时又不阻碍经济增长。

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