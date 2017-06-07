世卫组织更新“基本药物清单”

（联合早报网讯） 世界卫生组织6月6日更新了《世卫组织基本药物标准清单》，将一些用于治疗爱之病、丙型肝炎、结核病和白血病药物的新药物列入了这一清单。与此同时，卫生组织还就如何根据需要正确使用不同类别的抗生素提供了新的建议。

《世卫组织基本药物标准清单》（WHO Model List of Essential Medicines）列有数百种药物，其中包括基于现有最佳证据评价确定的诸如疟疾、爱之病毒/爱之病、结核病、生殖健康以及癌症和糖尿病等慢性病一类重点病症的治疗方法。基本药物的选择和使用专家委员会采用基于证据的透明程序，对该清单每两年更新一次。2007年，世卫组织制定并公布了第一份《儿童基本药物清单》。

联合国新闻的报道说，自1977年世卫组织制定第一份《基本药物清单》以来，许多国家也陆续制定了自己的国家药物清单。它们知道世界卫生组织所列出的每一种药物都在效力、安全性和质量方面得到审查，并且通过了与同类其它替代药物之间的成本效益比较评估。

刚刚更新过的《基本药物清单》为成人增加30种药物，为儿童增加了25种药物，并为9种已经列入名单的药物规定了新用途，从而使目前认为是解决最重要的公共卫生需求的基本药物的数量达到433种，新增加的药物当中有许多是治疗爱之病、丙型肝炎、结核病和白血病的专门药物。

新的《基本药物清单》对于世界卫生组织划分的三类抗生素的使用进行了进一步的说明。第一类抗生素是最为普通的可随时广泛用于治疗像肺炎这类常见感染的药物，如阿莫西林（羟氨苄青霉素，amoxicillin）；第二类药物是诸如可以治疗膀胱炎和上呼吸道感染的环丙沙星（ciprofloxacin）这样的药物。世卫组织建议，这种药物应大大减少使用，以避免抗药性的进一步发展；第三种是粘菌素（colistin）和头孢菌素（Cephalosporins）等药物，此类抗生素应为最后手段，仅应在所有其他替代品失败的最严重情况下使用，例如治疗由于多重耐药性而导致危及生命的感染。

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