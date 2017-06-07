调查：韩新婚夫妇筹备婚房负担加重

（联合早报网讯）韩国保健社会研究院7日公布的数据显示，近几年随着韩国房价和传贳租金（又称房屋典租）上涨，新婚夫妇筹备婚房的经济负担远大于往年。

韩国保健社会研究院针对9077名15-49岁已婚女性进行了婚房筹备情况的调查，结果显示，新婚夫妇购置婚房平均花费1亿1860万韩元（近14万6494新元），传贳押金平均花费4978万韩元，月租押金平均花费1321万韩元。从结婚时期来看，越晚结婚的夫妻在筹备婚房上的花费越高，2010-2015年间结婚的夫妻比1995年之前结婚的夫妻在婚房上的花费多两倍以上。租房的情况也大同小异，2010-2015年间结婚的夫妻需准备近1亿韩元的押金，而1995年之前结婚的夫妻只需要准备2339万韩元，相差四倍之多。

韩国联合通讯社引述研究院公布的“2015年全国生育力及家庭保健福利情况调查”说，在这同时，随着筹备婚房的费用攀升，依靠贷款安置婚房的比重也越来越高。对受访人群中1943名已婚女性调查其贷款情况后发现，越晚结婚女性贷款比重越高，1995年之前结婚的夫妻仅有8.7%的女性申请了贷款，而2010-2015年间结婚的女性贷款率高达37.4%。贷款的数额也越来越大，从贷款超过1亿韩元的比重来看，1995年之前结婚的女性仅为0.6%，2010-2015年结婚的女性则为15.3%。

针对已婚女性的调查结果显示，负担筹备婚房费用的人依次为丈夫（84.4%）、婆家（32.8%）、本人（26.3%）和娘家（4.0%）。

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