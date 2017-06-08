特朗普提名克里斯托弗·雷任FBI局长

（联合早报网讯）美国总统特朗普7日提名克里斯托弗·雷出任联邦调查局（FBI）新任局长。雷当天接受了这一提名。

特朗普7日在一份声明中称赞雷的工作能力和任职资格“无可挑剔”。他说，雷在司法部任职期间曾主导多起重大欺诈犯罪的调查。此外，他还参与过涉及恐怖主义的调查。特朗普称，美国会参议院若通过雷的提名，他将再次为国效力。

50岁的雷1992年毕业于耶鲁大学法学院，在律政领域有着丰富的从业经验，1997年进入政府部门工作。

2003年至2005年间，雷曾担任美国司法部助理部长，负责领导刑事犯罪司的工作。他曾获埃德蒙·伦道夫奖，该奖项是司法部颁发给公职人员的最高奖项。

离开政府部门后，雷进入律师行业工作。他目前是一家国际性律师事务所的合伙人。

雷7日表示，他对特朗普提名自己担任FBI局长感到“非常荣幸”。他表示，期待为美国人民服务，期待与FBI的出色团队一起工作。

上月9日，原FBI局长科米突遭特朗普解职，副局长麦凯布暂代局长职务。在随后的近一个月时间里，特朗普面试了多名候选人，并最终确定由雷接替科米。

巧合的是，雷在担任司法部助理部长期间，其顶头上司、时任司法部副部长正是科米。

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