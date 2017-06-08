德黑兰恐袭：袭击者来自伊朗

（联合早报网讯）伊朗国家安全理事会副主席赛弗哈伊说，在首都德黑兰发动连环攻击的袭击者来自伊朗。伊朗警方则表示，已逮捕了五名涉案嫌犯。

赛弗哈伊接受官方电视台访问时说：“关于袭击者的身份，我应该说他们来自伊朗，并已加入了（恐怖组织）伊斯兰国。”

另一方面，伊朗国营电视台IRIB说，这起袭击事件的死亡人数已增至13人，伤者人数为43人。

伊朗议会大楼与已故最高领袖霍梅尼陵墓周三遭枪手与自杀式炸弹手袭击。伊国组织宣称此次连环袭击是其所为，如果属实，这将是该组织首次在伊朗境内发动攻击。

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