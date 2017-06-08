加拿大将大幅增加军费提升“硬实力”

（联合早报网讯）加拿大联邦政府7日宣布，将大幅增加国防开支。

官方公布的这一长期国防规划以“强大、安全、参与”为主题。按照规划，加拿大军费将逐年递增，从2016/17年度的189亿加元递增至2026/27年度的327亿加元，意味着未来10年军费增幅将超过73%。

加拿大常规部队将增兵3500人，达到7万1500人；预备役部队将增加1500人，达到3万人；特种部队、网络部队及军情部门等也将加强力量。

加拿大空军将采购88架先进战斗机型，以取代老旧的CF-18战机；还将增配武装无人机，以淘汰CP-140“极光”巡逻机。海军方面则将建造15艘军舰。

同时，加拿大军队将在提高地面作战能力、网络作战能力，以及远程监视及精确打击能力等方面投入成本。

当局还将改进国防采购流程，在提高透明度的同时，削减50%的部门审批时间，并允许逾80%的国防采购合同由国防部管理。

诸多新措施中亦包括提高军人福利待遇。部署到国际行动中的军人，今年1月起可以免除联邦层面的收入所得税。

当局也将投入近2亿加元，用于军人的健康保障服务；同时，还将在退伍军人转业、帮扶军属等方面提供资金。

当局估算，军费开支占GDP比例将从现在的1.2%增加到10年后的1.4%。但这仍然达不到北约对其成员国提出的军费开支占GDP2%的要求。

加拿大外长弗里兰6日在国会阐述外交政策时表示，尽管加美关系甚好，但鉴于美国重心转向国内，加拿大不能依赖美国军事保护，需要在国际舞台走自己的路，增强外交及军事的“硬实力”。

但加国亦有舆论指出，此次长期国防开支规划的大部分资金需在2019年大选之后逐步到位，未来能否完全兑现尚存变数。

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