美国防部称有能力防御洲际弹道导弹

（联合早报网讯）在美军上周成功实施首次洲际弹道导弹拦截测试后，美国国防部最新评估认为，美国本土现在有能力防御洲际弹道导弹。

美国有线电视新闻网7日报道，美国国防部作战测试和评估办公室代理主任杜马6日写给防长的一份内部备忘录说，初步数据分析显示，美军“陆基中段防御”系统已证明拥有防御美国本土“不受少量中程或洲际导弹威胁”的能力。

此前，国防部作战测试和评估办公室曾于2012年表示，美军“陆基中段防御”系统仅具有“有限的”防御中程或洲际导弹威胁的能力。

5月30日，美国国防部导弹防御局宣布，美军首次洲际弹道导弹拦截测试获得成功。

该局局长叙林说，此次拦截测试对美国本土防御具有重要意义，是美发展“陆基中段防御”系统的“重要里程碑”。美军从2004年开始建设这个系统，耗资达400亿美元。

但美国军备控制与不扩散研究中心执行总监蒂尔尼日前发表在《纽约时报》上的一篇观点文章中写道，该系统过去五次测试中有三次失败，成功率仅40%，“最新测试最多只是漫长旅途中向前迈出的一小步”。

目前，美军在阿拉斯加州的格里利堡基地部署了32个陆基拦截器，在范登堡基地部署了4个。导弹防御局还计划在阿拉斯加州增加部署8个陆基拦截器，从而使陆基拦截器的总数达到44个。

除“陆基中段防御”系统外，美军其他反导系统还包括拦截短程弹道导弹的“爱国者”导弹系统和同样在大气层外拦截的“末段高空区域防御”系统。

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