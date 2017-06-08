4年前入侵沙巴 9“苏禄军”改判死刑

（联合早报网讯）2013年苏禄武装分子入侵东马沙巴案审讯有新发展，控方今天上诉得直，上诉庭改判九名菲律宾籍被告死刑。

九名被告被控向马来西亚国家元首“发动战争”，原本于去年7月被判罪成，判处终身监禁。

以法官莫哈末扎瓦威为首的上诉庭三司今日一致裁决加重刑罚，改判九名被告死刑。

莫哈末扎瓦威宣读判词时说，高庭审理此案时，没有考虑到九名被告侵犯马来西亚国家主权一事极为严重。“此案不同于其他案子，它存有阴谋。众被告涉及一个跨国阴谋，不但对马来西亚政府和国家元首宣战，影响与其他国家的外交关系，还意图从内部削弱马来西亚以占领沙巴。”

九名被告年龄介于42岁至77岁。控方援引刑事法典第121条文（向元首宣战）提控他们；根据该条文，罪成者的最高刑罚是死刑。

去年7月26日，高庭裁决他们罪成，判处终生监禁；控方不满判决，提出上诉。

这起轰动全马的“苏禄军”入侵案，发生于2013年2月12日至4月10日。当时约150名苏禄武装分子分批潜入沙巴州拿笃，扬言要夺回“主权”。马来西亚军警与他们谈判两周后毫无结果，于是展开扫荡行动，打死73名武装分子，马方则有10名军警殉职。

大本营在菲南的苏禄苏丹后裔一直声称拥有沙巴“主权”，并指沙巴只是苏禄苏丹“租借”给英国殖民者及后来的马来西亚。马方则说，根据协定，当年的苏禄苏丹已把沙巴7万4000平方公里的土地割让给英国殖民者，这些土地过后由马来西亚继承。

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