日本要在2023年实现5G全国覆盖

（联合早报网讯）日本到2023年要把“5G”的商业利用范围扩大至全国。三大移动通信运营商的总投资额预料将达到5万亿日元（628亿4000万新元）的规模。这或将加快自动驾驶汽车和物联网（IoT）在日本的普及。

日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银将于2020年在一部分地区启动5G服务，预计DoCoMo将在三年左右之后将服务范围扩大至日本全国。

日本经济新闻网的报道说，为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办，日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用，随后逐渐扩大区域。DoCoMo社长吉泽和弘说：“三年以内将拓展至日本全国主要地区”，显示出最早于2023年度在日本全国提供5G服务的预期。

5G与现行的4G相比，实际速度最大提高至100倍左右。5G国际标准的概要最早将在2017年底敲定。相关设备的开发预计需要约一年，各家企业计划最早2019年度启动设备投资。将把日本全国各基站的零部件、服务器和专用系统等升级至支持5G。

在5G的用途方面，以自动驾驶汽车为例，车辆间能以0.001秒的速度交换数据。如果能实现更高性能的自动驾驶，把事故防患于未然的准确性将随之迅速提高。此外，5G还有望应用于采用虚拟现实（VR）技术的远程手术等医疗领域。

另一方面，5G网络在进行体育转播等活动时，可瞬间合成来自多部摄像机的影像。在产业领域，人们也期待5G使物联网加速。瞬间获取更多信息，有助于提高工厂生产效率等。

主要国家的通信企业均在加快5G建设。在美国，最大运营商威瑞森通信（Verizon Communications）计划2018年初以自主标准实现5G实用化。中国最大移动运营商中国移动计划2020年实现5G商用化。韩国方面，韩国电信（KT）将于2018年试运行相当于5G的通讯模式。

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