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英国大选：工党暂时领先
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很难过，有些味道无可取代
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
从来不喝，没感觉
很难过，有些味道无可取代
36.38% (680 votes)
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
16.43% (307 votes)
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
3.48% (65 votes)
从来不喝，没感觉
43.71% (817 votes)
Total votes: 1869
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