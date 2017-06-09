美国5%兹卡孕妇面临新生儿出生缺陷问题

（联合早报网讯）美国疾病控制和预防中心8日发布报告说，美国领土确诊感染兹卡病毒的孕妇中，每20人就有1人面临胎儿或婴儿出生缺陷问题。

报告还说，2016年1月至今年4月，美属萨摩亚、波多黎各、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国共报告2549名孕妇疑似感染兹卡病毒，其中确诊1508人。在这些孕妇中，120人的胎儿或婴儿出现与兹卡病毒感染相关的出生缺陷。

进一步研究显示，在怀孕不同时期感染兹卡病毒导致后代出现出生缺陷的风险不一。妊娠早期感染兹卡的风险最大，约8%的胎儿或婴儿有出生缺陷；而妊娠中期和晚期的风险分别是5%和4%

美国疾控中心指出，这是迄今涉及确诊感染兹卡病毒孕妇数量最多的一次研究。考虑到兹卡相关出生缺陷的严重性，女性在怀孕任何时期都必须注意防止兹卡病毒感染。

今年４月，美国疾控中心曾发布报告说，2016年美国本土确诊感染兹卡病毒的250名孕妇中，24人的胎儿或婴儿存在与兹卡病毒感染相关的出生缺陷，比例达10%。而问题最严重的是妊娠早期孕妇，有15%面临胎儿或婴儿出生缺陷问题。

2015年以来，兹卡病毒在巴西等美洲国家持续传播。这种病毒主要由蚊子叮咬传播，也可通过性传播。人感染兹卡病毒后可能出现发热、皮疹、关节痛等类似登革热的症状。目前，全球尚无获批上市的兹卡疫苗。

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