意大利将加强国内公共活动安保力度

（联合早报网讯）意大利国家警察总长加布里埃利说，今后意大利全国范围的音乐会和户外公众活动都必须配备相应的安保措施，否则活动将不能举行。

当地媒体报道，加布里埃利8日在给意大利各级警方负责人的一封通知信函中强调了这一要求。

罗马市长拉吉在7日召开的安全会议后说，罗马市已经对首都夏季将要开展的一系列公众文化活动部署了周密的安保措施，防止恐怖袭击发生。

本月3日晚，数千名观看欧冠比赛的球迷聚集在意大利都灵圣卡洛广场，因广场的安全警报被触发而导致人员踩踏事件，造成至少1500人受伤。

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