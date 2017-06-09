波音公司将测试自动驾驶飞机

（联合早报网讯）美国飞机制造商波音公司产品开发副总裁辛内特8日说，今年将在驾驶舱模拟器中测试自动驾驶技术，计划明年测试自动驾驶飞机。

据路透社和美国国家广播公司报道，本身也是飞行员的辛内特在巴黎航展前夕对媒体说，自动驾驶飞机的基本技术已经成熟，明年某个时候，波音将实际测试自动驾驶飞机，检测飞机的人工智能技术是否能够处理那些通常由飞行员做出的判断和决定。

近年来，喷气式客机已经可以依赖电脑控制起飞、巡航和降落，标准客机上的飞行员数量也从以前的3人减少为两人。市场上的无人驾驶飞机的价格不到1000美元。

辛内特表示，他们更关注的是能够处理紧急情况的人工智能技术。

他说，自动驾驶技术并非让飞行员离开机舱，而是确保使用这种技术飞行的安全性与现在保持一致。

航空公司对自动驾驶飞机表示支持，数据显示，随着全球航空旅行需求的不断增加，未来20年，航空公司需要增加150万名飞行员。

此外，法国飞机制造商空中客车也在开发自动驾驶飞机，并计划在2020年推出载客自动驾驶飞机。

今年5月，空客A3先进技术实验室自动驾驶系统负责人雅恩·斯托谢克在美国加州表示，空中客车希望开发自动驾驶飞机，解决城市交通拥堵问题。空客已经启动了代号为“Vahana”的项目。

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